أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين

الخطيب تحدث عن عظيم فضل النحر تقرباً لله تعالى

أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله، وقد أمَّ المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

واستهلّ "آل الشيخ" خطبته بالحمد والثناء لله عزَّ وجلَّ على التيسير والتسهيل لنسك الحج في أمن وأمان واطمئنان، متحدثاً عن يوم النحر والفضل العظيم الذي يشمل عباد الله الذين يتقرّبون فيه بأضاحيهم إلى الله جل في علاه بتحقيق التوحيد الخالص واتباع لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام.

ودعا "آل الشيخ" إلى تقوى الله عزَّ وجلَّ في السر والعلن والعمل على الطاعة واجتناب المنهي عنه.

وأدى الصلاة الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، وعدد من الأمراء.

كما أدى الصلاة عدد من الوزراء والعلماء وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين وجمع من المواطنين.

واستقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بقصر الحكم صباح اليوم، عدداً من الأمراء والعلماء، والوزراء، وكبار مسؤولي منطقة الرياض، وكبار ضباط القوات المسلحة، والحرس الوطني، والأمن العام، وحرس الحدود، وقوات الأمن الخاصة، والدفاع المدني، والمرور، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وقد بادلهم الأمير محمد بن عبدالرحمن التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتناول الجميع وجبة الإفطار على مائدة الأمير محمد بن عبدالرحمن.

وحضر الاستقبال الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، الأمير ثنيان بن خالد بن ثنيان، الأمير فيصل بن عبدالله بن عياف والأمير فهد بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز وعدد من الأمراء.