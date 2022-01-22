الكويت.. قطع الكابل البحري الدولي يضرب خدمات الإنترنت في الكويت

هيئة الاتصالات هناك: نتابع أولاً بأول لمعرفة ما يتم اتخاذه من إجراءات

أفادت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، اليوم، بأن الكابل البحري الدولي "فالكون"؛ التابع لشركة جي سي إكس، تعرّض لقطعٍ خارج المياه الاقليمية الكويتية؛ ما أدّى الى تعطلٍ في بعض الدوائر الدولية العاملة على الكابل، والمستخدمة من قِبل الشركات مزوّدي ومقدّمي خدمات الإنترنت؛ ما أدّى إلى ضعف خدمات الإنترنت في البلاد.

وأضافت، وفق صحيفة "القبس"، أنه تجري المتابعة مع شركة الكابل الدولي أولاً بأول لمعرفة ما يتم اتخاذه من إجراءات من قِبل الشركة لإصلاح القطع، والمدة المطلوبة للانتهاء من هذه الإجراءات.