شاهد.. "نحن فخورون".. هذا ما قاله أبطال الصحة للتصدي لفيروس كورونا المستجد

يعملون على مدار 24 ساعة من خلال عددٍ من الكوادر الطبية المؤهلة

"نحن فخورون".. عبارة رددها "أبطال الصحة" لافتين إلى أنهم فخورون بالتعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد لمواجهته، معبرين عن شعورهم بالفخر لأداء واجبهم الوطني والإنساني والديني.

جاء ذلك في فيديو بثّه حساب مركز التواصل الحكومي عن أبطال الصحة في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

ويعد "أبطال الصحة" هم الخط الأول لاستقبال المسافرين في المنافذ البحرية والجوية والبرية، إضافة إلى المراكز والمستشفيات وقطاعات الصحة المنتشرة في المملكة لمنع وفادة فيروس كورونا المستجد للمملكة وحماية المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس وحماية هذا الوطن الغالي من العدوى، وذلك بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لجميع القادمين إلى المملكة.

ويعمل "أبطال الصحة" على مدار 24 ساعة من خلال عددٍ من الكوادر الطبية المؤهلة وإمكانات طبية وفنية وتقنية من أجل التصدي لعدوى فيروس كورونا الجديد covid-19 والحد من انتشاره.