"السديس" يدشّن فهرس نوادر الكتب المطبوعة في مكتبة المسجد النبوي

شدد على أهمية إيصال رسالة الإسلام المبنية على التسامح والوسطية

‬دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فهرس نوادر الكتب المطبوعة في مكتبة المسجد النبوي، خلال زيارته مساء أمس لجناح الرئاسة المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وأكد أن الفهرس يضم العديد من الكتب المطبوعة في مكتبة المسجد النبوي، منوهاً بأهمية وعظم رسالة الحرمين الشريفين، وإيصال رسالة الإسلام الصحيحة المبنية على التسامح والوسطية والاعتدال إلى العالم أجمع.