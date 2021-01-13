شاهد.. محافظ بني تميم يتابع آخر تجهيزات انطلاق بطولة الرماية بالقوس على ظهر الخيل

تُقام الأسبوع المقبل في نسختها الأولى بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية

زار محافظ حوطة بني تميم محمد بن عامر العجمي مقر إقامة بطولة الرماية بالقوس من على ظهر الخيل، واطلع على آخر الاستعدادات لإقامة البطولة التي ستقام في نسختها الأولى على مستوى السعودية تحت مظلة الاتحاد السعودي للفروسية خلال الفترة من 08 جمادى الآخرة 1442هـ إلى 10 جمادى الآخرة 1442هـ، الموافق من 21 يناير 2021م إلى 23 يناير 2021م.

وأكد العجمي خلال زيارته لمقر البطولة المقامة في مركز الملك سلمان للاحتفالات بالحلوة في حوطة بني تميم أن تجهيز مقر البطولة مسؤولية وواجب على كل المؤسسات الحكومية في المحافظة. وأشاد العجمي بما وصلت إليه اللجنة المنظمة للبطولة من إعداد وتجهيز للمسابقة.

هذا، وقد أعلن الاتحاد السعودي للفروسية في وقت سابق موافقته على إقامة هذه البطولة الأولى من نوعها على مستوى السعودية، واعتمادها ضمن الألعاب الرسمية التي تنضوي تحت مظلته. وسيشارك فيها الفرسان من مناطق السعودية المختلفة.

وتأتي هذه الرياضة كإحدى أقدم الرياضات في العالم؛ إذ يستخدم فيها الرامي القوس والسهم، إضافة إلى أدوات الحماية الخاصة به، والهدف المناسب. وتم إعادة إحيائها من جديد، وممارستها انسجامًا مع الدور الذي تنتهجه الرياضة السعودية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومحور "مجتمع حيوي بيئته عامرة"، ومن خلال صناعة رياضة متنوعة وشاملة.