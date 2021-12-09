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بعد أنباء عن مغادرة اللاعب عن النادي السعودي

كيف رد "النصر" على صحيفة "برازيلية" بشأن رحيل "تاليسكا"؟

نفى نادي النصر بصورة رسمية المزاعم التي تناقلتها عديد من الصحف البرازيلية والتركية بشأن رحيل تاليسكا.



وكانت صحف برازيلية قد تحدثت عن أن اللاعب لن يكمل تعاقده بسبب عدم قدرة النصراويين على الإيفاء بمستحقات اللاعب المالية.



واقتبس حساب النصر باللغة الإنجليزية تغريدة الصحيفة البرازيلية؛ حيث غرّد الحساب قائلاً: "أخبار كاذبة".



وكانت الصحف قد ذكرت أن اللاعب لديه رغبة في الذهاب لكورنثيانز حال تقديم الأخير لعرض مالي جيد؛ كونه أحد مشجعي النادي البرازيلي.