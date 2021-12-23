أمانة الشرقية ترصد 119 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت 1309 جولات رقابية بالأسواق والمراكز التجارية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1309 جولات رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 119 مخالفة، وإغلاق 4 منشآت مخالفة.



وتلقت الأمانة عبر مركز البلاغات 9 بلاغات حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.



وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق المنشآت التجارية والأسواق والمراكز وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات، وتفعيل مبادرة "ممتثل"، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات للأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات "940".