محافظ غامد الزناد يدشن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ89

بتوزيع الهدايا والأعلام ومشاركة الفرق الشعبية والشعراء

افتتح محافظ غامد الزناد بمنطقة الباحة الأستاذ نايف جمعان دايس مساء أمس فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة" الذي تقيمه بلدية المحافظة, بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية وبحضور رؤساء الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية وأعيان المحافظة يتقدمهم رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد عبدالوهاب الصعيري.

وقام المحافظ في مستهل الفعاليات بإعلان انطلاقة الاحتفال والفعاليات بيوم الوطن بالمحافظة والمراكز التابعة لها متجولاً والحضور بالمعرض المصاحب للفعاليات وشاهد عرضًا فنيًا بمناسبة اليوم الوطني, وتفقد ركن الأسر المنتجة والتراث, مثنيًا على حسن التنظيم والذي تنفذه وسام البادية لتنظيم الفعاليات والذي لمسه وجودة المنتجات التي تقدمها هذه الأسر.

وكانت فعاليات الاحتفال فد بدأت بتوزيع الأعلام على الزوار والهدايا للأطفال كما شاركت فرقة برق السراة الشعبية بعدة ألوان نالت استحسان الحضور وتفاعل الجمهور مع الفرقة الشعبية كما شارك عددٌ من الشعراء بمسرح الفعاليات وفرق الأطفال الاستعراضية وفرقة الدمى التي شاركت الجمهور في العروض. ‏‫

وأعرب المحافظ في ختام الحفل عن سعادته بما شاهده واطلع عليه, مؤكدًا أن الوطن يستحق منا الكثير, وفي مقدمتها أن نستذكر تضحيات الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ وما قام به من جهود لتوحيد هذا الكيان العظيم الذي نعيش في ظلاله في أمن وأمان حتى أصبح وطننا من الدول المتقدمة اقتصاديًا وعسكريًا وثقافيًا وتعليميًا، بالإضافة إلى خدمة وطننا لضيوف الرحمن سائلاً الله عز وجل أن يعيد علينا ذكرى يومنا الوطني أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أمن وأمان.