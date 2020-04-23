زامبيا: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 74 شخصًا

سجلت زامبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أربع حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إحداها لطبيب جاءت نتيجة فحصه موجبة.

وأفاد وزير الصحة الزامبي شيتالو شيلوفيا، بأن عدد الإصابات في الدولة وصل إلى 70 شخصًا، وعدد الوفيات 3 أشخاص، وعدد الذين تماثلوا للشفاء 35 شخصًا.