"الإعلام المرئي" تنظم برنامجاً لتدريب مطوّري الألعاب في اليابان

المتدربون السعوديون زاروا شركة الألعاب "Creek & River"

نظّمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، برنامجاً تدريبياً في اليابان لمطوّري ألعاب الفيديو من الكفاءات السعودية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط، وشركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة مسك الخيرية.

وقالت "الهيئة": البرنامج جاء تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين الهيئة ومركز التعاون الياباني التي تشتمل على تبادل التقنيات المتقدمة والمعرفة الفنية في مجالات التعاون المشترك، إلى جانب تدريب وتطوير الموارد البشرية، في إطار السعي لتحقيق أهداف الرؤية السعودية - اليابانية المشتركة 2030 التي تدفع بالعلاقات بين البلدين، إلى آفاق أوسع عبر تعزيز التكامل بينهما من خلال المشاريع والمبادرات النوعية.

وأضافت: البرنامج تضمن محاضرات عن مهارات تخطيط وتصميم الألعاب التي قدمتها مجموعة من الخبراء وصانعي الألعاب, إضافة إلى محاضرين من كلية نيبون للهندسة، ثم التطبيق العملي لهذه المهارات، وأخيراً التعرف على تخطيط اللعبة اليابانية من خلال زيارة عدد من شركات الألعاب.

وأردفت الهيئة أن المبدعين السعوديين تعلّموا خلال أسبوعين مفهوم اللعبة الأساسي وتصميمها وكيفية تطويرها، وشكّلوا مع الطلاب اليابانيين فرقاً لإنشاء ألعابهم الخاصة من خلال استخدام محرك البرمجيات "Unity".

وأشارت إلى أن المتدربين زاروا شركة الألعاب اليابانية "Creek & River"، وشركة البث التلفزيوني "TV Tokyo"، إضافة إلى منشأة ألعاب الواقع الافتراضي "Bandai Namco Amusement VR Zone" للتعرُّف على أحدث التقنيات في اليابان.