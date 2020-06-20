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"نوفاك" أشار إلى عامين أو ثلاثة

روسيا: عودة الطلب على النفط لمستوى ما قبل "كورونا" ستستغرق أعوامًا

ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (السبت)، أنه لا يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، قبل 2021 على الأقل.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن "نوفاك" قوله: "إن الطلب على النفط قد يصل لمستويات ما قبل الأزمة خلال عامين أو ثلاثة"؛ وفقًا لـ"رويترز".