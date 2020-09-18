الوحدة يواجه النور والخليج يلتقي مضر.. في إياب نصف نهائي كرة اليد

في بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد

تنطلق غداً مباراتا الإياب للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد بنسختها الثانية والأربعين للموسم الرياضي 2019-2020م، وذلك بعد توقف ما تبقى من المسابقة لأكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا.

في المباراة الأولى يواجه الوحدة فريق النور عند تمام الساعة 3:15 عصرًا على صالة الشرائع بمكة المكرمة، وذلك بعدما تمكن الوحدة من كسب مباراة الذهاب بنتيجة (24-29).

وفي اللقاء الآخر يلتقي الخليج مع مضر عند تمام الساعة 4:00 عصراً على صالة نادي النهضة بالدمام، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز مضر بنتيجة (25-24).

يذكر أن الفائز بنتيجة المباراتين يتأهل مباشرة للمباراة النهائية للبطولة، والمقرر إقامتها في الخامس والعشرين في شهر سبتمبر الحالي.

