ارتفاع مصابي "كورونا" في رواند إلى 176 حالة

شفاء 87 مصاباً.. و89 آخرون يخضعون للعلاج

أعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، في أكبر زيادة يومية منذ ظهور أول حالة إصابة في 14 مارس الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيانها اليومي، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 176 حالة، مع شفاء 87 حالة، فيما لا تزال 89 حالة أخرى تخضع للعلاج.

فيروس كورونا الجديد

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25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 03:07 PM

شفاء 87 مصاباً.. و89 آخرون يخضعون للعلاج

ارتفاع مصابي "كورونا" في رواند إلى 176 حالة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، في أكبر زيادة يومية منذ ظهور أول حالة إصابة في 14 مارس الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيانها اليومي، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 176 حالة، مع شفاء 87 حالة، فيما لا تزال 89 حالة أخرى تخضع للعلاج.

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فيروس كورونا الجديد

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