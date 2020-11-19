مساعد وأعضاء "فريق مشاة وهايكنج تمنية" ينالون رخصة "مرشدي هايكنج"

حصل مساعد قائد "فريق مشاة وهايكنج تمنية"، الكابتن علي بن يحيى الشهراني، وخمسة أعضاء من الفريق هم: الكابتن إبراهيم علي طارش، والكابتن محمد سعيد شوعان، والكابتن أحمد محمد الشهراني، والكابتن محمد جابر فايع، والكابتن محمد يحيى عوضه، على رخصة "مرشدي هايكنج" من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.

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19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 08:48 PM

مساعد وأعضاء "فريق مشاة وهايكنج تمنية" ينالون رخصة "مرشدي هايكنج"

صحيفة سبق الإلكترونية

عسير

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حصل مساعد قائد "فريق مشاة وهايكنج تمنية"، الكابتن علي بن يحيى الشهراني، وخمسة أعضاء من الفريق هم: الكابتن إبراهيم علي طارش، والكابتن محمد سعيد شوعان، والكابتن أحمد محمد الشهراني، والكابتن محمد جابر فايع، والكابتن محمد يحيى عوضه، على رخصة "مرشدي هايكنج" من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.

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