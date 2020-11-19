مساعد وأعضاء "فريق مشاة وهايكنج تمنية" ينالون رخصة "مرشدي هايكنج"

حصل مساعد قائد "فريق مشاة وهايكنج تمنية"، الكابتن علي بن يحيى الشهراني، وخمسة أعضاء من الفريق هم: الكابتن إبراهيم علي طارش، والكابتن محمد سعيد شوعان، والكابتن أحمد محمد الشهراني، والكابتن محمد جابر فايع، والكابتن محمد يحيى عوضه، على رخصة "مرشدي هايكنج" من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.
حصل مساعد قائد "فريق مشاة وهايكنج تمنية"، الكابتن علي بن يحيى الشهراني، وخمسة أعضاء من الفريق هم: الكابتن إبراهيم علي طارش، والكابتن محمد سعيد شوعان، والكابتن أحمد محمد الشهراني، والكابتن محمد جابر فايع، والكابتن محمد يحيى عوضه، على رخصة "مرشدي هايكنج" من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.