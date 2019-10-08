"الثبيتي" يكرم المشاركين في برامج "اليوم الوطني"

التقى منسق ثقافة وفنون القريات بمناسبة يوم المعلم

كرّم مدير التعليم، الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، الاثنين، بمكتبه، المشاركين في برامج "اليوم الوطني التاسع والثمانين"، للإدارة.

وجاء التكريم لكل من: المستشار التعليمي، الدكتور معاوية سليمان الكويليت، ومدير قسم الإشراف التربوي، صالح حماد العنزي، ومدير الإعلام والاتصال، سعود نافع الشراري، ومشرف الأستوديو التعليمي، سلمان علي المطرفي، ومدير الخدمات العامة، بشير نومان الشراري، ورئيس الأمن الإداري، عبدالعزيز أحمد العسيري، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من طالبات الابتدائية الرابعة، وشكرهم على مجهوداتهم.

وثمّن الدكتور الثبيتي، جهود قسم النشاط الطلابي وإنجازاته بقيادة رحيل سليم العبدلي، واللجان المشاركة، مشيدًا بالجهود المبذولة التي يقدمونها، وداعيًا الله -عز وجل - للجميع مزيدًا من التقدم والنجاح والإنجازات النوعية، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار والرفعة.

من جهة أخرى، و‏احتفاءً باليوم العالمي للمعلم، التقى مدير التعليم، الدكتور محمد الثبيتي، بمكتبه، منسق الثقافة والفنون، حمدان الجريد.

ونوه "الثبيتي" بالجهود التي تبذلها إدارة التعليم بالاهتمام بالمعلم ومكانته وتذليل كل الصعوبات التي تعيق رفع مستوى أدائه وتطوره.

كما قدم منسق الثقافة والفنون، تقديره لكل معلم ولدورهم المحوري والهام ببناء المجتمع وتطويره ورفعة الوطن، وقدم الفنان التشكيلي ‎هادي العودة، لوحة فنية، لمدير التعليم.