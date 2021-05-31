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بعد إعلانها البدء التجريبي بتحويل حركة السير إلى مساراته

"تطوير مكة": لا نية لفرض رسوم على مرور المركبات عبر مركز الضبط الأمني بالشميسي

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أكدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أنه لا نية لفرض رسوم على المركبات عبر مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي.

وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة قد أعلنت البدء "التجريبي" بتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق الأمير محمد بن سلمان "طريق ‎مكة- جدة السريع" تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية من المشروع، الذي أشرفت على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.