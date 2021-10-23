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يُشارك فيه عدد من الدعاة الرسميين والمتعاونين بجوامع المنطقة

"الشؤون الإسلامية" بنجران تنظم البرنامج العلمي الدعوي

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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، خلال الفترة القادمة البرنامج العلمي الدعوي "حماية جناب التوحيد"، في نسخته الثانية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 18 -3-1443 والذي يشارك فيه عددٌ من الدعاة الرسميين والمتعاونين في جوامع ومساجد المنطقة.



وأوضح مدير عام الفرع الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن البرنامج يشتمل على شرح كتاب الأصول الثلاثة في ثمانية مجالس، وشرح القواعد الأربع في ثلاثة مجالس، وشرح كتاب التوحيد في سبعة وستين مجلسًا، وذلك بواقع يومين من كل أسبوع في تسعة جوامع.



كما أوضح العصيمي أن البرنامج يهدف لتثبيت العقيدة الصحيحة في النفوس، وتنمية محبة الله وتعظيمه وخشيته في قلوبهم وفهم الإسلام فهمًا صحيحًا بعيدًا عن الغلو والجفاء ونشر العلم الشرعي الأصيل في المجتمع المسلم ونشر الوعي الإيجابي الوسطي لمواجهة الأفكار الهدامة وقطع الطريق على من استغل التوحيد لتكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم بحجة مخالفتهم له.



وفي الختام شكر الدكتور العصيمي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على توجيهاته الكريمة لهذا البرنامج وغيره والتي تأتي لتبصير الناس بأمور دينهم، ونشر الوعي المجتمعي، وترسيخ الأمن الفكري.