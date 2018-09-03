تدخّل جراحي ناجح يُنهي معاناة فتاة من ورم نادر يزن 750 جراماً بالحفر

تبلغ من العمر 14 عاماً وأُجرِيَ بمستشفى الملك خالد العام وصحتها جيدة

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن، من استئصال ورم نادر بالثدي لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، يصل وزنه إلى 750 جراماً، بتدخل جراحي، مع إعادة ترميم الثدي.

وكانت المريضة قد حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من نمو سريع لكتلة في الثدي الأيسر، بعد ملاحظتها ذلك من ثلاثة أشهر؛ حيث تم عمل جميع الفحوصات المخبرية والأشعة اللازمة لها وأخذ خزعة بالإبرة لمحل الورم وفحصها نسيجياً؛ حيث تأكد بعدها وجود الورم.

وقرر الفريق الطبي إجراء العملية بشكل عاجل منعاً لأي مضاعفات تحدث بسبب تأخير العملية؛ إذ أُدخلت المريضة غرفة العمليات وخلال ساعة واحدة تم -ولله الحمد- إزالة الورم مع ترميم الثدي، وتسكير الجلد بخياطة تجميلية داخلية، إضافة إلى وضع أنبوب لمنع أي تجمع للسوائل، وتكللت العملية بالنجاح التام، وغادرت بعدها المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة.