رغم أزمة "كورونا".. حملة إعادة انتخاب "ترامب" تجمع 212 مليون دولار في 3 أشهر

لا تزال ماضية في تعزيز رصيدها

أفادت اللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري الأمريكي اليوم الاثنين بأن حملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب جمعت أكثر من 212 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وأضافت في بيان، نقلته "رويترز"، بأن حملة "ترامب" لا تزال تمضي قُدمًا في تعزيز رصيدها رغم وجود أزمة فيروس كورونا التي عرقلت حياة الأمريكيين بشكل كبير، وأدت لإغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد.

وجمعت حملة ترامب واللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري أكثر من 63 مليون دولار في مارس (آذار)، وهو الشهر الذي تسارعت فيه وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وهو ما دفع الولايات والسلطات المحلية لمطالبة ملايين الأمريكيين بالبقاء في منازلهم.

وذكرت اللجنة أن جمع الأموال يُسهم في تمويل عملياتها الميدانية التي تجري بأكملها حاليًا عبر الإنترنت.