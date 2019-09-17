جازان.. "بلدية العارضة" تصادر مواد غذائية مجهولة تقدم لرواد المطاعم

أقدمت على إغلاق محال وتدون غرامات بحق مخالفين وحذرت المتجاوزين

تمكنت بلدية محافظة العارضة بمنطقة جازان من مصادرة كميات من المواد الغذائية والاطعمة مجهولة المصدر تقدمها بعض المحال والمطاعم لزبائنها وتدوين مخالفات وإغلاق بحق المتجاوز منها.

يأتي هذا استمراراً للحملات التي تنفذها البلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحية حيث اسفرت الجولة عن إغلاق عدد من المحال المخالفة للأنظمة واللوائح البلدية وكان أهمها مصادرة مواد غذائية مجهولة المصدر تدني مستوى النظافة العامة بالمحل وسوء حفظ المواد الغذائية بجانب عمل بعضها على إعادة تجميد المواد الغذائية حيث تم اتلافها وتدوين الغرامات بحق المخالفين.