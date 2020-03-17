تركيا تسجل 29 إصابة جديدة بـ"كورونا" لترتفع الحصيلة إلى 47 حالة

"قوجة": الحالات الجديدة مرتبطة بالولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا ارتفع إلى 47 شخصًا، يوم الاثنين، بعد اكتشاف 29 حالة إصابة مؤكدة جديدة، وفقًا لرويترز.

وتفصيلاً ، قال الوزير "قوجة" على تويتر :"كل الحالات الجديدة مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا بينما وصلت ثلاث حالات من أداء العمرة".

تركيا فيروس كورونا الجديد

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17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 01:31 AM

"قوجة": الحالات الجديدة مرتبطة بالولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط

تركيا تسجل 29 إصابة جديدة بـ"كورونا" لترتفع الحصيلة إلى 47 حالة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا ارتفع إلى 47 شخصًا، يوم الاثنين، بعد اكتشاف 29 حالة إصابة مؤكدة جديدة، وفقًا لرويترز.

وتفصيلاً ، قال الوزير "قوجة" على تويتر :"كل الحالات الجديدة مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا بينما وصلت ثلاث حالات من أداء العمرة".

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