شاهد.. مدني الشرقية يخمد حريق مستودعات صناعية الخضرية

أخمدت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية حريقًا اندلع في مستودعات وورش في صناعية الخضرية.

وأكد الدفاع المدني أن عمليات التبريد لا زالت قائمة بالموقع ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات ولله الحمد.

وأوضح أن إجراءات التحقيق قائمة لمعرفة أسباب الحادث.