فريق طبي سعودي يثير الإعجاب.. عمليتا قسطرة بالبث المباشر وإشادة عالمية

"قشقري": التجربة أكدت التحول الفعلي والإيجابي لعلاج أمراض القلب بالمملكة

أثار فريق طبي سعودي إعجاب أحد أكبر المؤتمرات الطبية، بعد نجاحه في إجراء عمليتي قسطرة قلبية معقدة عبر البث المباشر مطلع الأسبوع من جدة إلى مدينة سان دييجو في أمريكا بمقر المؤتمر الطبي العالمي.

ونال الفريق الطبي الذي يقوده الدكتور وائل القشقري استشاري قسطرة أمراض القلبية التداخلية، إعجاب مئات المشاركين وهم يشاهدون النجاح المبهر في إجراء العملية، وهو ما دعى رئيس المؤتمر العالمي للتغريد على حسابه في "تويتر"قائلاً إن الفريق السعودي قام بإجراء العملية المعقدة بطريقة احترافية منقطعة النظير، في حين تناقش عديد المشاركين في المؤتمر مع الدكتور قشقري حول طريقته في تنفيذ القسطرة، وقدم لهم شرحاً متكاملاً على طريقة التنفيذ لهذا النوع من العمليات المعقدة.

وكانت عمليتا القسطرة قد أجريتا في مركز الملك فيصل لأمراض القلب التابع للحرس الوطني بالمنطقة الغربية، والذي يعد من بين أعرق المراكز في قسطرة القلب على مستوى العالم، حيث يحظى بوجود أطباء متخصصين في أمراض القلب على أرقى مستوى، بالإضافة لوجود طاقم طبي مساعد مميز جداً من ناحية التخدير وتصوير القلب وممرضين وفنيين وأجهزة طبية متقدمة.

من جهته بيّن الدكتور القشقري أن العملية الأولى استغرقت 45 دقيقة والثانية 40 دقيقة في حين استمر البث المباشر لساعتين، مشيداً بالفريق الطبي والذي تكون من استشاريي قسطرة القلب التداخلية، استشاريي التصوير التلفزيوني التداخلي، استشاريي التخدير واستشاريي الجراحة القلبية، إضافة إلى الطاقم المساعد بمعمل القسطرة من فنيين وتمريض، وما قدموه من تجربة حديثة ومميزة رسمت انطباعاً فريداً لدى الخبراء الحاضرين في المؤتمر، خاصة أن مثل هذه المشاركة تبرهن على الإمكانات المتقدمة التي يتمتع بها الفريق الطبي في مركز الملك فيصل بالحرس الوطني، والتي ساعدت على التحول الفعلي والإيجابي لعلاج أمراض القلب بالمملكة.