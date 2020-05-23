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حالة تستمرّ لـ10 مساء وفيها شبه انعدام للرؤية.. و"المدني" يحذّر

هطولات ورياح وبرد.. "الأرصاد" تنبه الباحة و4 من محافظاتها

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل: مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 10 مساء.



وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.