كسوف الشمس .. جامعة الإمام تعلن تأجيل موعد اختبارات الغد للتاسعة

في الجامعة وفروعها والمعاهد العلمية .. عطفاً على قرار وزير التعليم

وجّه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري؛ بتأجيل موعد اختبارات يوم غد الخميس للطلاب والطالبات في الجامعة وفروعها والمعاهد العلمية، إلى الساعة التاسعة صباحاً، لما ستشهده سماء المملكة من كسوفٍ حلقي للشمس.

وقالت الجامعة اليوم: عطفاً على قرار وزير التعليم بتأجيل بدء اختبارات طلاب وطالبات التعليم العام والجامعات ومَن في حكمهم، إلى الساعة التاسعة صباحاً، وحرصاً على سلامتهم، من جرّاء ما ستشهده سماء المملكة صباح يوم غدٍ الخميس 1441/04/29 من كسوفٍ حلقيٍ للشمس؛ يبدأ من الخامسة والنصف صباحاً حتى الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة، فقد وجّه مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أ. د. أحمد بن سالم العامري؛ بتأجيل موعد بدء الاختبارات للطلاب والطالبات في الجامعة وفروعها والمعاهد العلمية، وبدء الدوام الرسمي للموظفين والموظفات يوم غدٍ الخميس، إلى الساعة التاسعة صباحاً، حرصاً من الجامعة على سلامة الجميع.