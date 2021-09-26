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بمناسبة اليوم الوطني.. وشارك فيه 60 متسابقًا من جميع فئات المجتمع

برعاية المحافظ.. "تعليم شقراء" ومكتب الرياضة يُنظِّمان "سباق 91 للدراجات الهوائية"

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في يوم من أيام الوطن، وبمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ91، نظَّمت إدارة التعليم بمحافظة شقراء ومكتب وزارة الرياضة بشقراء "سباق 91 للدراجات الهوائية"، برعاية محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، وحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور عادل بن منير الزايدي.



وشهد السباق إقبالاً كبيرًا من جميع فئات المجتمع، واشترك فيه 60 متسابقًا من مختلف الأعمار بين 12 عامًا و60 عامًا من محافظتَي شقراء ومرات والمراكز التابعة لهما، وقصرت الجهة المنظمة للسباق المشاركة فيه على قاطني المحافظات والمراكز التابعة لإدارة التعليم ومكتب الرياضة بمحافظة شقراء.



وحرص المنظمون على تحفيز المتسابقين، بمشاركة شرفية من لاعب المنتخب السعودي للدراجات عزام العبدالمنعم وأسامة العبدالمنعم والدراج عبدالرحمن الأنصاري.



وفي نهاية السباق كرّم محافظ شقراء الجهات المساندة والمتعاونة في تنظيم السباق، وهم كل من: الشرطة، والمرور، والبلدية، والمستشفى، ومركز هيئة الهلال الأحمر، ووكالة بيتا للخدمات التسويقية، وفريق التطوع بإدارة التعليم، وفريق "دراجتي" بشقراء.



بعد ذلك قام محافظ شقراء بتوزيع الدروع والميداليات والجوائز المالية على الفائزين، المقدَّمة من شركة الرقيب القابضة. وكانت النتائج:



المركز الأول: أنس بن عبدالعزيز البابطين. المركز الثاني: راشد بن عايش المحنا. المركز الثالث: فهد بن محمد الشمري. المركز الرابع: عبدالمغني بن مصطفى الجمال. المركز الخامس: عبدالسلام بن سعد الجميعي. المركز السادس: مصطفى بن عبدالغني الجمال. المركز السابع: محمد بن عبدالرحمن بن سعيد. المركز الثامن: مهند بن عبدالله العسكر. المركز التاسع: أحمد بن عبدالله المحيميد. المركز العاشر: فيصل بن سعد الدعجاني.