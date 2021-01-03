الأسبوع في 7 صور: احتفالات خجولة برأس السنة الجديدة.. وقرية مدفونة في النرويج

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. خلت شوارع وميادين العواصم والمدن الكبرى من المحتفلين عشية رأس السنة الجديدة بعد إجراءات وقيود مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا. وفي إحدى قرى النرويج تسبب انهيار أرضي مروع في دفن منازل كاملة، فضلاً عن عشرات الإصابات والمفقودين.





1- العاملون في أحد مستشفيات عزل كورونا في إيطاليا يحتفلون على طريقتهم بالعام الجديد







2- ساحة تايمز سكوير في نيويورك تخلو من الزائرين أثناء احتفالات رأس السنة على غير العادة







3- عناصر الشرطة تنتشر في أرجاء لندن عشية الاحتفال بالعام الجديد لحث المواطنين على العودة إلى ديارهم







4- مشهد للانهيار الأرضي المروع الذي تسبب في دفن منازل قرية نرويجية إضافة إلى عشرات المصابين والمفقودين







5- في كرواتيا.. رجل يتخطى حطام منزله الذي تسبب فيه زلزال بلغت قوته 6.4 درجة







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7- أسد يحتضن شبله في حديقة حيوان في هولندا