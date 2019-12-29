بطاقة 50 ميجاوات.. مصر والسودان يبدآن في تشغيل الربط الكهربائي 12 يناير

يمتد المشروع لألف كيلومتر

تبدأ مصر والسودان في تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير (كانون الثاني) المقبل، بطاقة تصل إلى 50 ميجاوات، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم (الأحد).

ونقلت "الشرق الأوسط" عن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أن تكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه (31.47 مليون دولار)، ولمسافة ألف كيلومتر، وفقًا لـ"رويترز".

مصر السودان الربط الكهربائي

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29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441 08:47 PM

يمتد المشروع لألف كيلومتر

بطاقة 50 ميجاوات.. مصر والسودان يبدآن في تشغيل الربط الكهربائي 12 يناير

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تبدأ مصر والسودان في تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير (كانون الثاني) المقبل، بطاقة تصل إلى 50 ميجاوات، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم (الأحد).

ونقلت "الشرق الأوسط" عن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أن تكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه (31.47 مليون دولار)، ولمسافة ألف كيلومتر، وفقًا لـ"رويترز".

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