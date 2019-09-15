969 طالبًا وطالبة يجتازون مقياس موهبة للقدرات بـ"تعليم عسير"

للكشف عن المهارات الأكاديمية بمجالات اللغة والرياضيات والعلوم

اجتاز 969 طالبًا وطالبة من تعليم عسير، مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة؛ وذلك بهدف الكشف عن القدرات والمهارات الأكاديمية الكامنة في مجالات اللغة والرياضيات والعلوم وبعض جوانب الإبداع.



وتفصيلًا: أوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن عدد المجتازين من البنين بلغ 590 طالبًا، بينهم 261 طالبًا من مكتب التعليم بأبها، و284 طالبًا من مكتب التعليم بخميس مشيط، و43 طالبًا من مكتب التعليم بأحد رفيدة، وطالبان من مكتب التعليم بطريب، فيما بلغ عدد المجتازات من البنات 379 طالبة، بينهن 148 طالبة من مكتب التعليم في أبها، و157 طالبة من مكتب التعليم بخميس مشيط، و48 طالبة من مكتب التعليم بأحد رفيدة، و11 طالبة من مكتب التعليم بالشعف، و8 طالبات من مكتب التعليم بوادي ابن هشبل، و3 طالبات من مكتب التعليم بالعرين، وطالبتان من مكتب التعليم في بللسمر، بالإضافة إلى طالبتين من مكتب التعليم في بللحمر.