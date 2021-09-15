التضخم في السعودية يسجّل أدنى مستوى منذ 2019 عند 0.3 %

وفق تقرير أصدرته اليوم الهيئة العامة للإحصاء

كشف تقرير حديث أن التضخم في السعودية سجّل أدنى مستوى منذ 2019 عند 0.3 %.

وأكّد تقرير أصدرته هيئة الإحصاء، اليوم، حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر أغسطس الماضي، أن التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بأغسطس 2020 بلغ +0.3 %.