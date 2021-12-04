في يوم واحد.. العراق يسجل 374 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 374 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 2083889 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23873؛ فيما تم تسجيل 816 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي الحالات إلى 2049194 حالة.