وزير بهذه الدولة يطالب بالتعاون مع عصابات المخدرات لمواجهة كورونا

بسبب سيطرتها على الأحياء الفقيرة وغياب السلطة الحقيقية للدولة داخلها

دعا وزير الصحة البرازيلي لويس إنريكي مانديتا، السلطات إلى الحوار مع عصابات "فافيلا" المسيطرة على الأحياء الفقيرة في البلاد؛ حتى تتمكن من مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير في حديث له أمس الأربعاء: يجب على سلطات البرازيل أن تُقِر بالواقع، وتتحاور مع مَن يتحكم فعلًا في الأحياء الفقيرة في البلاد.

وأضاف وفق "روسيا اليوم": يجب علينا أن نتفهم ثقافة وديناميكية مناطق فافيلا. ويجب علينا أن ندرك أنه لا وجود لسلطة الدولة هناك، وأن العصابات وتجار المخدرات يسيطرون على الوضع فيها. السيطرة هناك لجماعات مسلحة؛ لذلك يجب الحوار مع العصابات ومع تجار المخدرات، وهم أيضًا بشر، ويجب أن يتعاونوا ويساعدونا ويشاركوا في التصدي للفيروس.

وأردف "مانديتا" أن سلطات الدولة أطلقت "مشروعًا تجريبيًّا رائدًا" في أحد الأحياء الفقيرة؛ لكنه لم يحدد نوع المشروع ولم يقدم أية تفاصيل.

ووفقًا لتعداد السكان في عام 2010، يعيش حوالى 11.5 مليون شخص في الأحياء الفقيرة البرازيلية. وحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البرازيلية، تم تسجيل 15927 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم 800 شخص.

ويقصد بـ"فافيلا"، وهي كلمة برتغالية، الأحياء العشوائية التي تنتشر في دول عديدة منها البرازيل، سكانها يعانون من نقص البنية التحتية والدخل القليل، بيوتها من قطع الخشب أو من البواقي المعدنية، وعادة تُنبى على أراضٍ غير شرعية وضمن بنايات غير مرخصة.