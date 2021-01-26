"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جازان والشرقية وعسير ومكة المكرمة والباحة ونجران والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والدرب وجازان وبيش وصبيا وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، تشمل العيدابي والدائر والرث وفيفا وهروب حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير سُحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة 19.00 من مساء الثلاثاء. وتشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على بيشة وتثليث حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا سُحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.

ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة الطائف العرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة 19.00 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد الخرمة والمويه وتربة ورنية رياحًا نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ15.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة نجران أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة ثار وحبونا ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.