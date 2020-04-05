نادي فيورنتينا يعلن شفاء ثلاثة لاعبين من فيروس كورونا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الأحد، شفاء ثلاثة من لاعبي الفريق الكروي بعد أن تحوّلت نتائج فحوصات فيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية.



وجاء في بيان النادي الإيطالي: "يسعدنا الإعلان أن نتائج الفحوصات لكوتروني وبيزيلا وفلاهوفيتش، لم تعد إيجابية بشأن كوفيد-19".



وشكر فيورنتينا اللاعبين الثلاثة: باتريك كوتروني، والأرجنتيني بيزيلا، والصربي فلاهوفيتش، والكادر الطبي؛ على التزامهم وجهودهم خلال الأيام الماضية.



وكان نادي فيورنتينا قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، مشيرًا إلى أن 3 من أفراد الجهاز الفني يعالجون في المستشفى.



يشار إلى أن فيروس كورونا ضرب العديد من نجوم كرة القدم حول العالم؛ وأبرزهم: الأرجنتيني ديبالا، والفرنسي ماتويدي، وروغاني من يوفنتوس الإيطالي.