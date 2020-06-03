ضبط 47 مخالفًا لنظام المحميات والحياة الفطرية خلال أسبوع

تنوّعت بين الدخول المتعمّد والرعي والتكشيف لغرض الصيد

ضبط أفراد قوة الحماية بالمناطق المحمية التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية، خلال الأسبوع الماضي، 47 مخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية من قِبل أفراد متفرقين.

وأوضحت "الهيئة" أن المخالفات المضبوطة اشتملت على الدخول المتعمّد للمحميات والرعي، والاحتطاب فيها، و(التكشيف) بغرض الصيد، وتم رفع المخالفات للجهات المعنية لإيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها.

