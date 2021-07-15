ترقية "الشهري" لرتبة عقيد

صدر الأمر السامي الكريم بترقية سعد عبدالرحمن الشهري، مساعد مدير شرطة بلقرن إلى رتبة "عقيد".

وعبّر "الشهري" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وتهنئ "سبق" العقيد سعد الشهري، وتتمنى له التوفيق الدائم.