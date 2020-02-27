ولي العهد يهنئ إلياس الفخفاخ بمناسبة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسته

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيس الحكومة في الجمهورية التونسية إلياس الفخفاخ بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلياس الفخفاخ تونس

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27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 09:23 PM

ولي العهد يهنئ إلياس الفخفاخ بمناسبة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسته

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيس الحكومة في الجمهورية التونسية إلياس الفخفاخ بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة".

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلياس الفخفاخ تونس

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