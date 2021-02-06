الشباب يتنازل عن المدة المتبقية في عقد الحمدان.. ويوقِّع مخالصة مع "الليتواني"

مقابل المبلغ المتبقي في عقد نواف العابد

وافقت إدارة نادي الشباب على التنازل لفريق الهلال عن المدة المتبقية في عقد المهاجم عبدالله الحمدان مقابل ثلاثة ملايين ريال، إضافة إلى كامل المطالبات في عقد انتقال نواف العابد البالغة مليونَي ريال، وفقًا لما ذكرته بعض المصادر الإعلامية.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع عبدالله الحمدان مهاجم فريق الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة خمسة أعوام بدءًا من الموسم المقبل، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان توقيع مخالصة بالتراضي مع حارس الفريق الكروي الأول الدولي الليتواني جايدريوس أرلايوسكايس.كما وافقت الإدارة الشبابية على إعارة اللاعب علي مجرشي إلى نادي الفيصلي حتى نهاية الموسم.

الشباب الهلال

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06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442 11:47 PM

مقابل المبلغ المتبقي في عقد نواف العابد

الشباب يتنازل عن المدة المتبقية في عقد الحمدان.. ويوقِّع مخالصة مع "الليتواني"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وافقت إدارة نادي الشباب على التنازل لفريق الهلال عن المدة المتبقية في عقد المهاجم عبدالله الحمدان مقابل ثلاثة ملايين ريال، إضافة إلى كامل المطالبات في عقد انتقال نواف العابد البالغة مليونَي ريال، وفقًا لما ذكرته بعض المصادر الإعلامية.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع عبدالله الحمدان مهاجم فريق الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة خمسة أعوام بدءًا من الموسم المقبل، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان توقيع مخالصة بالتراضي مع حارس الفريق الكروي الأول الدولي الليتواني جايدريوس أرلايوسكايس.كما وافقت الإدارة الشبابية على إعارة اللاعب علي مجرشي إلى نادي الفيصلي حتى نهاية الموسم.

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