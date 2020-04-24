إغلاق كامل وفوري لمستشفى أهلي شهير بالطائف لم يلتزم بإجراءات "كورونا"

حرصاً من "وزارة الصحة" على حماية وصحة أفراد المجتمع

أصدرت لجنة المخالفات الصحية بالطائف، قرارها بإغلاق أحد مستشفيات الطائف الأهلية الكبرى بعد ملاحظة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، على الرغم من محاذير وتدابير سبق أن توجهت بها لجان المراقبة في صحة الطائف، إلا أن المنشأة لم تتحرك بشكلٍ جدي؛ ما استوجب سرعة اتخاذ قرار إغلاق كامل وفوري لحماية المجتمع.

ويأتي الإغلاق حرصاً من وزارة الصحة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمع، وتماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة في مجابهة فيروس كورونا الجديد، باعتبار الصحة أولوية قصوى.

ويعمل حالياً فريق من صحة الطائف على متابعة الوضع الصحي للمرضى المنومين بالمستشفى واتخاذ ما يلزم.