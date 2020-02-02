"الخدمة المدنية" تُطلق "مسار" لتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الحكومية

الليلة .. بداية من التعيين حتى نهاية خدمته وتماشياً مع رؤية المملكة 2030

تُطلق وزارة الخدمة المدنية، مساء اليوم، منصة "مسار" الرقمية التي تضم حزمة من الخدمات الإلكترونية المعنية بمسيرة الموظف الحكومي بدايةً من التعيين حتى نهاية خدمته.

تأتي منصة "مسار" التي يدشّنها وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان؛ في حفل رسمي بهدف تحقيق الشفافية وحوكمة الإجراءات، وأتمتتها تحت بوابة رقمية موحدة، ومتوافقةً مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية.

وعملت وزارة الخدمة المدنية على إنشاء منصة "مسار" الرقمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز التحول الرقمي عبر المنظومة الوطنية الإلكترونية للخدمة المدنية المندرجة تحت البُعد الخامس في برنامج التحول الوطني لتحسين إنتاجية الموظف الحكومي.