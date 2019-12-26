روسيا وإيطاليا: الحلّ في ليبيا يجب أن يكون سياسيًّا

بعد إعلان "أردوغان" إرسال قوات إلى طرابلس

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي؛ اتفقا، اليوم (الخميس)، على أن الموقف في ليبيا يجب أن يُحلّ بطريقة سلمية.

وذكر الكرملين في موقعه على الإنترنت أن "بوتين" و"كونتي" ناقشا أيضًا خلال مكالمة هاتفية، الملف السوري ونتائج قمة نورماندي التي تناولت أوكرانيا، وفقًا لـ"رويترز".

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، أن بلاده سوف ترسل قوات إلى ليبيا بناء على طلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.