مع تراجع إصابات كورونا.. إعادة فتح نيويورك بالكامل بداية يوليو

بلاسيو: نحن جاهزون لإعادة فتح المتاجر والمسارح والمكاتب بالقوة الكاملة

قرر عمدة مدينة نيويورك "بيل دي بلاسيو" إعادة فتح المدينة بالكامل في الأول من يوليو، وذلك مع تراجع إصابات "كورونا" واستمرار عمليات التطعيم.

وقال "بلاسيو" اليوم الخميس: "خطتنا تقوم على إعادة الفتح بالكامل في الأول من يوليو، فنحن جاهزون لإعادة فتح المتاجر والمسارح والمكاتب بالقوة الكاملة"؛ بحسب شبكة "سي إن بي سي".

وفي الوقت نفسه أشار إلى أن المسارح الصغيرة سيعاد فتحها على مدار فصل الصيف، فيما ستعمل المدارس بالقوة الكاملة في الخريف.

وشهدت مدينة نيويورك أول إغلاق في مارس الماضي، لكن "بلاسيو" أكد أنه تم اتخاذ قرار إعادة الفتح بالكامل مع تطعيم عدد هائل من الأفراد.