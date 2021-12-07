بينها دولة عربية.. أمريكا تنصح رعاياها بتجنب السفر لهذه الدول

مع اقتراب احتفالات عيدي الميلاد ورأس السنة وانتشار أوميكرون

مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة في أوروبا، وفي خضم موجة وبائية جديدة في القارة العجوز مع انتشار متحور أوميكرون؛ أوصت السلطات الأمريكية الاثنين رعاياها بتجنب السفر إلى 10 دول، بينها فرنسا والبرتغال؛ رغم أنهما من بين الدول التي تسجل أفضل معدلات تلقيح في أوروبا.

وطالَبت وزارة الخارجية الرعايا الأمريكيين في نشرتها الجديدة، بتجنب "السفر إلى فرنسا"، ورفعت مستوى التحذير لهذا البلد إلى المستوى الرابع؛ وهو الأعلى مع اقتراب عيدي الميلاد ورأس السنة".

ووفق "سكاي نيوز عربية"، أوضحت مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (الهيئة الصحية الرئيسية في الولايات المتحدة) أنه "نظرًا إلى الوضع الحالي (المرتبط بكوفيد-19) في فرنسا، فحتى المسافرين الملقحين بالكامل يمكن أن يواجهوا خطر الإصابة بالمتحورات ونقلها".

وتشمل لائحة الدول المعنية بالتحذير الصادر عن مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها -إضافة إلى فرنسا والبرتغال- قبرص وأندورا وليختنشتاين في أوروبا، وكذلك الأردن وتنزانيا.

وأضافت وزارة الخارجية إلى هذه اللائحة مالي وجزر فيجي، اللتين أعلنت كل منهما الاثنين تسجيل أول إصابة بأوميكرون.