الربيعة: هذه الأيام هي أجمل الأوقات لأداء العمرة.. وهذه الصورة تؤكّد

قال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة؛ إن هذه الأيام هي أجمل الأوقات لأداء العمرة، وكذلك زيارة المسجد النبوي.
وأوضح الربيعة؛ عبر حسابه في تويتر، أنه لا يوجد ازدحام في الحرمين، وقال: "والأجواء جميلة جداً، خصوصاً خلال أيام الأسبوع (الأحد - الأربعاء).
ونشر الربيعة؛ صورة للحرم اليوم تؤكّد نصيحته.
قال: الأجواء جميلة جداً خصوصاً خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء
قال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة؛ إن هذه الأيام هي أجمل الأوقات لأداء العمرة، وكذلك زيارة المسجد النبوي.
وأوضح الربيعة؛ عبر حسابه في تويتر، أنه لا يوجد ازدحام في الحرمين، وقال: "والأجواء جميلة جداً، خصوصاً خلال أيام الأسبوع (الأحد - الأربعاء).
ونشر الربيعة؛ صورة للحرم اليوم تؤكّد نصيحته.