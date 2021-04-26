الصحة العالمية: الوضع الوبائي في الهند أكثر من مؤلم

غيبريسوس: أرسلنا المزيد من العاملين الصحيين والإمدادات

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الاثنين: إن الوضع في الهند "محزن" على خلفية إصابات كوفيد-19.

وأضاف أن المنظمة أرسلت المزيد من العاملين الصحيين والإمدادات؛ للمساعدة في مكافحة الجائحة.

وقال: إن "منظمة الصحة العالمية تفعل كل ما في الإمكان، وتقدم المعدات والإمدادات الحساسة، وبينها مكثفات الأكسجين والمستشفيات المتنقلة سابقة التجهيز وإمدادات المعامل"؛ وفق "روسيا اليوم".

وصرّح بأنه أعلن عن توجه 2600 إضافيين من العاملين في منظمة الصحة العالمية؛ للمساعدة في دعم جهود مكافحة المرض.