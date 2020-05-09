"أمانة الطائف" تضبط وافدين يمتهنون تصنيع الأثاث وتلبيس الكنب داخل استراحة

الموقع يفتقر لشروط السلامة.. ويزاولون البيع والتوصيل أثناء فترة منع التجوُّل

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شمال الفرعية"، موقعًا عشوائيًّا بدون ترخيص نظامي، عبارة عن استراحة بها أحواش داخل حي سكني، استغلها وافدون من جنسية آسيوية لممارسة وامتهان تلبيس الكنب و"الباطرمة"، وتصنيع الأثاث.

وأوضحت الأمانة أن الوافدين يواصلون العمل خلال فترة منع التجول؛ إذ يجتمعون فيها، ومن الموقع نفسه يزاولون البيع والتوصيل للمنازل في مخالفة للأنظمة كون الموقع يفتقر أصلاً لأبسط شروط السلامة.

وتمت مصادرة ماتورَي هواء، وماكينتَي خياطة، فيما تم إغلاق الموقع بانتظار تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.