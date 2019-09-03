"الصحة" تعلن نسبة الرضا عن خدماتها العلاجية

خلال فترة النصف الأول من العام 2019

أعلنت وزارة الصحة، عن نتائج برنامج قياس تجربة المرضى؛ حيث بلغت نسبة رضا المريض عن خدمات "الصحة" 72.75%؛ وذلك خلال فترة النصف الأول من العام 2019م، مسجلة ارتفاعًا عن فترة النصف الثاني لعام 2018م التي بلغت نسبتها 70.23%.

وذكرت "الصحة" أنه تم خلال هذه الفترة إجراء 138 ألف استبيان؛ لتغطية جميع مناطق المملكة من خلال 18 رحلة علاجية، تُقدّمها الوزارة، تشمل المستشفيات (العيادات الخارجية، التنويم، جراحات اليوم الواحد)، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز الإقلاع عن التدخين، والمراكز المتخصصة للقلب، والمراكز المتخصصة للكلى، والمراكز المتخصصة للأورام، ومراكز السكر التخصصية، والرعاية الصحية المنزلية، ومراكز الأسنان التخصصية، ومراكز التأهيل الطبي، ومراكز فحص ما قبل الزواج، وبنوك الدم.

وكانت "الصحة" قد أطلقت برنامج "قياس تجربة المريض"؛ وذلك بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم، بعد كل زيارة للمنشآت الصحية.

وأشارت إلى أن فكرة البرنامج تقوم على القيام باستبيانات مصممة لكل رحلة على حدة في المنشأة الصحية؛ بهدف رصد تقييم المريض لزيارته وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة له.

ويعمل البرنامج وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية، عن طريق طرف ثالث بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، ويتم مقارنة نتائجها بمثيلاتها إقليميًّا وعالميًّا؛ مما سيتيح بشكل أكبر مواكبةَ التقدم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته؛ بما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير.

ويتم دعم هذا البرنامج من خلال المختصين في "الصحة" بالتعاون مع أصحاب العلاقة؛ لمعرفة وكشف جوانب الضعف في الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت الصحية، والعمل على دراستها، ووضع الآليات لتحسينها وتطويرها بشكل مستمر.

وستستمر "الصحة" في نشر نتائج البرنامج بشفافية بشكل دوري على وسائل التواصل المختلفة.