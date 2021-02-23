حالة تستمر حتى 8 مساءً.. الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على  الباحة

تصحب بنشاط للرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويستمر التنبيه -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 8 مساءً، ويشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

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23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442 12:27 PM

تصحب بنشاط للرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية

حالة تستمر حتى 8 مساءً.. الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على  الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويستمر التنبيه -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 8 مساءً، ويشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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