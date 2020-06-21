مدير شرطة ظهران الجنوب إلى رتبة عقيد‎

قلَّد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز المغلوث، في مكتبه، مدير شرطة محافظة ظهران الجنوب عبدالرحيم القيسي، رتبته الجديدة؛ بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد.

وعبر "القيسي" عن شكره لله -عز وجل- داعيًا أن تكون الترقية عونًا له لبذل المزيد من العطاء في خدمة دينه، ومليكه ووطنه.