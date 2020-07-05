"الفيصل" يشارك في اجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب.. تعرف على التوصيات

شارك وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في الاجتماع الافتراضي للدورة 43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب؛ حيث جرت مناقشة عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وتم خلال الاجتماع إقرار مجموعة من التوصيات يأتي في مقدمتها طلب الموافقة على تنظيم برنامج تمكين الشباب العربي بالمملكة، وتنظيم ورشتين شبابيتين لريادة الأعمال، وأخرى للخط العربي، وكذلك الموافقة على إقامة دورة متخصصة في المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي في القطاع الرياضي غير الربحي.